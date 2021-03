Musica: Claudio “greg” Gregori e Massimo Pironi in uno “A swinging affair” da oggi sulle piattaforme

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tornano in coppia Claudio “Greg” Gregori e il maestro Massimo Pirone e l’orchestra FATBONES, presso tutte le principali piattaforme musicali digitali con l'album "A swinging affaire", prodotto da Francesco Comunale per Highlights. Si tratta di un progetto discografico che si presenta al pubblico come un vero e proprio show degno delle migliori platee di Las Vegas. Swing all’ennesima potenza e allegria pura sono le matrici di questa operazione in cui Greg mostra di

esaltare a pieno le sue innate doti vocali di crooner, prendendo a modelli di riferimento artisti come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Bobby Darin. Pronti ad indossare il tuxedo con un ideale bicchiere di scotch fra le dita, Greg e Max, insieme ad un organico di ben 14 elementi, ripercorreranno un percorso musicale improntato ai classici del genere, nell'attesa di potersi nuovamente esibirsi dal vivo insieme al loro nuovo "affaire"... - (PRIMAPRESS)