Monopattino da MotoGP con l’accordo MT Distribution e VR46 Racing Apparel di Valentino Rossi

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA – Che vuoi fare da grande? Il pilota come Valentino Rossi. È una delle risposte più frequenti dei bambini appassionati di motori. Il numero di gara 46 del pilota marchigiano è diventato un’autentica icona tanto da spingere la bolognese MT Distribution e la VR|46 Racing Apparel che fa capo a Rossi, di dar vita ad un progetto di collaborazione con il lancio dell’hoverboard FUN, del monopattino elettrico per ragazzi KD1 e di quello per bambini KIDDY. VR|46 Racing Apparel S.r.l., azienda che gestisce il merchandising per il pilota tavulliese e tanti altri piloti delle due ruote, si affida a MT Distribution, azienda con consolidata esperienza nel campo dell’e-mobility, per la creazione di una linea di mezzi di micro mobilità elettrica ed accessori che sapranno riunire tutta la famiglia nel segno della propria passione e del mito “The Doctor”. Sebbene orientata alla fascia kids e teen, con monopattini elettrici, hoverboard e una balance-bike elettrica disegnati per il divertimento dei più giovani, la line-up prevede infatti anche un monopattino elettrico da strada dedicato ad un target più adulto.I primi tre prodotti ad essere lanciati rappresentano a pieno il carattere giovane della linea, identificata nei simboli che hanno fatto la storia e la leggenda di Valentino Rossi, come l’inconfondibile numero 46, i colori blu elettrico e giallo fluo e il logo multicolore “THE DOCTOR”, rendendo chiaro a colpo d’occhio la fede sportiva della persona alla guida. Il monopattino elettrico per ragazzi KD1 (età consigliata 10-16 anni) è pensato per il pubblico teen che desidera dichiarare la propria ammirazione per Valentino Rossi anche quando si muove sulle “piste” urbane. Compatto e leggero, alla guida del KD1 il divertimento è assicurato! Il motore da 250W e la batteria da 216Wh garantiscono un’autonomia fino a 15 chilometri, su tre livelli di velocità e fino a un massimo di 20km/h, mentre la ruota frontale da 8” con camera ad aria e sospensione contribuisce ad attenuare le irregolarità del manto stradale. Il monopattino è dotato di una doppia luce anteriore e posteriore, e di un display LCD integrato nel manubrio, par una guida sicura e un facile controllo delle impostazioni. Valentino Rossi è una passione che unisce e KIDDY non è solo un gioco ma anche il primo monopattino elettrico per i più piccoli in famiglia (età consigliata 6-10 anni), che saprà stimolare l’immaginazione dei giovani fan con la sua forma simpatica e la vivacità dei colori giallo fluo e blu elettrico, per crescere ispirandosi al mito! Non è mai troppo presto per divertirsi su un monopattino elettrico, ad una velocità che non può superare i 12 Km/h e con un graduale ma immediato rallentamento al semplice rilascio dell'acceleratore o tocco del freno.Una linea di mobilità elettrica pensata per tutta la famiglia non sarebbe completa senza le hoverboard, uno degli oggetti più desiderati dagli adolescenti di oggi. Disponibile nelle due elettrizzanti colorazioni simbolo della linea, FUN è un gioco per muoversi all’aria aperta e stare insieme agli amici, consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La strada del divertimento si illumina grazie alle luci LED laterali, in autonomia fino a un massimo di 10km/h (variabili in base al peso dell’utente). - (PRIMAPRESS)