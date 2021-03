Mobilità sostenibile, Fiab: presentato a 140 sindaci delle città ciclabili il manuale "Dare strada alle bicilette"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stato presentato questa mattina in anteprima ai 140 sindaci e assessori della rete FIAB ComuniCiclabili, il manuale "Dare strada alle biciclette. I nuovi provvedimenti del Codice della Strada per favorire la sicurezza ciclabile" realizzato dal Centro Studi FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per aiutare le amministrazioni pubbliche a conoscere e capire gli ambiti di applicazione delle novità normative in merito alla mobilità ciclistica introdotte nel Codice della Strada dai recenti "Decreto Rilancio" e "Decreto Semplificazioni". Corsia ciclabile, corsia ciclabile per il doppio senso ciclabile, casa avanzata, uso ciclabile di corsie preferenziali, zona scolastica e strada urbana ciclabile E-bis le 6 novità che, come ha sottolineato il professore Giuseppe Catalano del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (a nome del Ministro Giovannini) "sono applicabili dai comuni in modo immediato, in quanto inserite in provvedimenti di legge urgenti". Trasformare le nostre città a misura di bicicletta si può e, oggi, è quanto mai urgente: le nuove norme del Codice della Strada favoriscono la mobilità ciclistica in un periodo dove la pandemia rende difficile l'uso dei mezzi pubblici con il rischio di un aumento del traffico automobilistico privato. Dal link sottostante si spuò scaricare il manuale: http://www.fiab.info/download/2021_03_SCHEDA_FIAB_Dare_strada_alle_Biciclette.pdf - (PRIMAPRESS)