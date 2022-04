Liguria: riapre il Covo del Nord Est a Santa Margherita Ligure, il locale che fu amato dal jet-set internazionale

(PRIMAPRESS) - SANTA MARGHERITA LIGURE - Da domani venerdì 15 aprile la Liguria dispone di nuovo del suo locale più glamour. Si torna a ballare al Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure. La mareggiata del 2018 e la pandemia ora verranno archiviate come un brutto ricordo.

Questo locale che dal 1934 ha visto esibirsi artisti come Frank Sinatra, James Brown, Gloria Gaynor, fino al più attuale Bob Sinclar, racchiude nel suo "album di famiglia" uno spaccato di storia del vero jet set italiano e internazionale: dagli Agnelli ai Barclay, da Mondadori a Rizzoli con il suo “Sereno”, Onassis con le sue “navi”, i personaggi di una “Dolce Vita” ineguagliabile ma che risorge ora con altre forme.

Il locale si divide in diverse anime e svariate forme di intrattenimento e ristorazione.

Al piano basso il “Covo”, la storica discoteca destinata ad un pubblico giovane in certe serate e over 25 in altre. Sopra lo “Yacht Club Tigullio 1916”, ristorante e music club, per un pubblico che vuole ritrovare le atmosfere del passato. - (PRIMAPRESS)