La magia di Halloween ai Giardini di Maria Carolina a Caserta con le zucche reali

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Ancora tanto divertimento al Magic Park di Caserta, la nuova area allestita nei Giardini di Maria Carolina a pochi passi dalla Reggia di Caserta dove in occasione del prossimo Halloween (in Italia la festività legata a Tutti i Santi) per la mostra “Zucche Reali” sarà possibile rivivere tra “dolcetti e scherzetti” tutte le emozioni da brivido della popolare ricorrenza. Per tutti a fine mese con trampolieri, palloncini e momenti ricchi di mistero, il fantastico regno delle Zucche di tingerà di magia per tanti momenti tutti da ricordare. Aperta fino al prossimo 6 novembre, con “Zucche Reali” abbinata alla parata dei “SuperHeroes &Co.” amati dai grandi e dai piccini, a Caserta è possibile godere di un evento pieno di fascino curato e organizzato da Alta Classe Lab con la Next Event e We Share e promosso su Caserta dalla Ita Promotion. Per i visitatori, aperta tutti giorni nel “Magic Park” di Via Giulio Douhet 2014 a Caserta, a presentarsi nella sua invitante bellezza è una doppia mostra visitabile con un unico biglietto grazie alla quale ci si potrà avvicinare alle statue dei più famosi supereroi e aggirarsi nel “fantastico mondo delle zucche”. In quello che è stato definito “il Reale Parco del Fantastico”, attraverso un percorso disseminato di trattori di paglia, balle di fieno, spaventapasseri e zucche colorate, in questi giorni ispirato al mondo di Halloween, i visitatori saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti mentre i più piccini, muniti di un carrellino rosso, potranno passeggiare nei campi, districarsi dal divertente labirinto realizzato con centinaia di balle di fieno; scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare le favole narrate dal “Racconta Storie” e poi, una volta giunti nell’area cooking, ultimare, con l'ausilio di tanti simpatici assistenti o degli stessi genitori, la decorazione di un delizioso biscotto da portare a casa. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 mentre per Halloween sarà aperta tutto il giorno dalle 10 alle 22 con orario continuato. Per Info e contatti www.zuccherealicaserta.it e 3518846349. - (PRIMAPRESS)