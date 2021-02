La birra olandese 8.6 Original si fa tatuare sulla lattina da 4 celebri tattoo artist italiani

(PRIMAPRESS) - MILANO - La lattina per il birrificio olandese Bavaria del Gruppo Royal Swinkels Family Brewers, non è solo un contenitore ma un vero e proprio storyteller. Questa volta la livrea indossata da 4 lattine simbolo di un’edizione limitata è dedicata al vasto e trasversale mondo dei tatuaggi. Con un’anima tutta italiana la 8.6 original, una doppio malto dal gusto intenso si presenta al pubblico con la Tatoo Limited Edition 2021 firmata da 4 famosi tatuatori italiani. Il gruppo olandese sin dal 2016, ha visto le lattine firmate dai migliori tattoo artist internazionali ma questa volte lo spirit è tutto italiano. Quattro celebri tatuatori italiani hanno decorato la pelle d’alluminio della lattina: Marco Matarese, il più grande esperto della tecnica etching; Marco Galdo, re del dotwork style, che ha tatuato anche famosissimi rapper; Lupo Horiokami, leader del tatuaggio giapponese contemporaneo, e Malafede, regina dello stile avantgarde. Sulla lattina n°17 firmata da Malafede prende vita una guerriera ninja, simbolo di forza e autodeterminazione che affronta e supera le sfide della vita; sulla n°18 di Lupo Horiokami spicca un drago giapponese con i suoi occhi penetranti; sulla n°19 campeggia il disegno originale di Marco Galdo, che mixa uno dei suoi tipici tribali con geometrie psichedeliche e con una trama fitta di gocce, a rappresentare la freschezza di 8.6; sulla n°20 Marco Matarese ha voluto infine reinterpretare in stile acquaforte un elemento classico del mondo dei tattoo, il serpente. Una collezione unica, il cui lancio verrà affiancato da una massiccia campagna social e digital destinata sicuramente a far parlare di sé non solo tra gli amanti di 8.6, ma anche nel mondo dei Tattoo Artist e Tattoo lovers italiani. Insieme alla nuova Limited Edition ci sarà anche un concorso[1] che mette in palio 4 tatuaggi! A partire dal 1° febbraio, e fino al 31 agosto 2021, con l’acquisto di almeno 3 lattine 8.6 da 50cl o delle nuove bottiglie 8.6, o una confezione multipack, sarà possibile vincere in modalità instant-win una delle 100 t-shirts firmate 8.6, e sarà possibile partecipare all’estrazione di 4 buoni per la realizzazione del tatuaggio dei propri sogni. - (PRIMAPRESS)