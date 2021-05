L’Eternal City Custom Show farà spettacolo tra le scenografie di Cinecittà World a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La location della Eternal City Custom Show che si svolgerà dal 2 al 4 luglio a Roma, si terrà tra le spettacolari scenografie di Cinecittà World.È la Summer Edition a cui parteciperanno, tra preparatori e realtà custom, ospitando una numerosa serie di attrattive, demo ride e occasioni di shopping. Tra gli eventi in programma l'animazione diaperti a special di privati e professionisti, l'iniziativa artisticae ilper racer e scrambler. Spettacoli, musica e improvvisazioni motociclistiche dal vivo con stuntmen accompagneranno la lunga maratona di tre giorni insieme a grandi testimonial del settore.Una particolare attenzione, visto anche il contesto cinematografico, verrà data a, ospitata all'interno del, che vedrà concorrere opere da tutto il mondo. In tale ambito, le proiezioni filmiche dei sedici finalisti si svolgeranno rispettivamente nei pomeriggi del 2 e 3 luglio . In programma anche uno speciale omaggio all'attore che segnò un'epoca,, peraltro grande appassionato di moto: sarà infatti proiettata l'opera "", che ottenne la nomination all'Oscar nel 1972 per il miglior film documentario. Il 4 luglio mattina avrà invece luogo, sul palco del padiglione centrale del grande salone "custom" della capitale, la presentazione dei vincitori e la consegna dei premi per ogni categoria. - (PRIMAPRESS)