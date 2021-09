Il marchio di moda Trussardi entra nella squadra corse di Iron Lynk come partner strategico

Sergio Pianezzola con Tommaso Trussardi (dx)

(PRIMAPRESS) - CESENA - La squadra corse italiana Iron Lynx, ha annunciato che il team ha stretto una partnership con l’imprenditore del settore moda Tomaso Trussardi per aumentare il valore del brand e costruire un approccio lifestyle con lo scopo di ispirare stili di vita active in tutto il mondo. Tomaso Trussardi, presidente ed ex amministratore delegato del marchio italiano di lifestyle Trussardi,lavorerà direttamente ed esclusivamente con Iron Lynx motorsport sul branding, marketing, comunicazione e sviluppo commerciale. - (PRIMAPRESS)