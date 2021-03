Grammy Awards: Billie Eilish e Beyoncè le star dell'edizione a "distanza" del 2021

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES (USA) - Everything I Wanted di Billie Eilish è 'disco dell'anno'.La giovane cantautrice americana ha conquistato il premio principale alla 63/a edizione dei Grammy.E'la sua seconda volta, dopo il 2020 Folklore di Taylor Swift è album dell' anno. Prima donna a vincere nella categoria per la terza volta eguagliando primati di Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon.Beyoncé è la più premiata: miglior video musicale,migliore performance rap, migliore canzone rap e migliore performance R&B. Miglior brano dell'anno è I can't breathe, di H.E.R. - (PRIMAPRESS)