Fumetti: 125 anni fa nasceva con Yellow Kid, il balloon, la nuvoletta che faceva parlare i personaggi

(PRIMAPRESS) - USA - Si celebrano oggi i 125 anni della nascita della "nuvoletta" utilizzata per far parlare i personaggi dei fumetti. Per il protagonista del fumetto Yellow Kid (uno dei primi della storia e il primo a colori) si decide di usare una nuvoletta in cui riportare il testo della battuta in sostituzione dei filatteri o della trascrizione sul personaggio. Nasce il "balloon" o appunto "fumetto" oppure "nuvoletta". - (PRIMAPRESS)