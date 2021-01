Festival di Sanremo: la Rai conferma le date dal 2 al 6 marzo per la 71ma edizione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 71° Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo. La Rai conferma le date: si lavora perché il pubblico possa essere in presenza all'Ariston. Così "al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell'organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell'Amministratore delegato Salini. Tra i temi affrontati: Protocollo sanitario e organizzativo, che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico in platea". - (PRIMAPRESS)