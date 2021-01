Festival di Sanremo: Fedez resta in gara con Francesca Michielin. Lo ha stabilito la direzione artistica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fedez resta in gara al Festival di Sanremo, dov'è in coppia con Francesca Michielin:il breve video, 6 secondi,relativo al brano in competizione, postato su Instagram da Fedez, non comporta l'esclusione dell'artista dalla gara. Lo rendono noto l'organizzazione del Festival e la direzione artistica di Sanremo 2021 che, "pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto", non prendono provvedimenti."La durata è estremamente ridotta e non svela il brano", che non può essere diffuso,mantenendo la caratteristica di novità,come da regolamento. - (PRIMAPRESS)