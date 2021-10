Collezionismo: la Playmobil riproduce il modellino dell'iconica Aston Martin DB5 di 007

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Se non potete permettervi la replica dell'originale Aston Martin DB5, l'iconica auto di James Bond, si può colmare il vuoto con il modellino realizzato e distribuito dalla Playmobil. Per i collezionisti di memorabilia del legendario 007, L' Aston Martin DB5 di Goldfinger (1964) è sinonimo della saga della celebre spia cinematografica. Con i suoi iconici fari rotondi, la griglia accattivante, la carrozzeria perfettamente sagomata in argento raggiante e le numerose caratteristiche speciali, questa granturismo cult della casa automobilistica di lusso britannica Aston Martin è ampiamente conosciuta e amata, e non solo dagli appassionati di cinema! Con una vera licenza per il brivido, l'eleganza classica e i dettagli raffinati presenti in questo modello. La 70578 James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger Edition di PLAYMOBIL è tanto speciale quanto l'originale sullo schermo: proprio come la coupé sportiva a grandezza naturale, l'auto unisce eleganza e ingegnosità ed è personalizzata con gadget speciali di Q. Parti singole con un'accattivante finitura cromata ricreano l'aspetto del ruolo da protagonista dell'auto sullo schermo argentato. Insieme a molti altri dettagli riprodotti in modo autentico, un punto culminante del modello PLAYMOBIL è il famoso sedile eiettabile: attivato premendo i tubi di scarico, l'avversario di Bond può essere casualmente catapultato fuori dal tetto attraverso i pannelli rimovibili. Altre caratteristiche prese direttamente dai film includono la tripla targa girevole davanti e dietro, la paratia blindata antiproiettile retrattile dietro il lunotto e i corni estensibili sul paraurti. I fari anteriori includono anche mitragliatrici nascoste e retrattili, che aiutano a vedere la missione di Bond fino al successo perfetto. - (PRIMAPRESS)