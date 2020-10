Claudia Letizia, uno shooting fotografico per dire No al razzismo

Paolo De Matteo e Francesco Peluso

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Uno shooting per dire No ad ogni forma di razzismo e di intolleranza. L'iniziativa, che vede protagonista l'attrice partenopea Claudia Letizia, incontrastata regina italiana del burlesque, sta facendo registrare migliaia di like e condivisioni sulle pagine social dell'artista. #norazzismo, #noomofobia, #noanoressia, #amore, #love sono gli hashtag che stanno facendo 'volare' i consensi per gli scatti. Con Claudia, sul set fotografico, una modella di colore con la quale l'attrice scambia sguardi di intesa e complicità. Le foto sono di Paolo De Matteo e Francesco Peluso. - (PRIMAPRESS)