Capodanno: la sfida delle bacchette al concerto del primo dell'anno tra Vienna e Venezia e gli applausi online

Edizione 2020 alla Fenice

(PRIMAPRESS) - ROMA - Neanche il Covid sembra poter fermare la sfida che da anni si consuma a colpi di bacchetta. Il concerto di Capodanno vede contrapposte ancora Vienna e Venezia che appassioneranno melomani e il grande pubblico i primi sintonizzati su Rai2 e i secondi su Rai 1. A dirigere l'orchestra viennese sarà per il sesto anno il maestro Riccardo Muti mentre nella sala dorata delle Fenice di Venezia, riportata ad antico splendore dopo un incendio, sarà il coro e l'orchestra del teatro veneziano ad accompagnare le arie del soprano Rosa Feola e del tenore Xabier Anduaga, sotto la guida di Daniel Harding. Vista l'assenza di pubblico a causa delle restrizioni per il contenimento del Coronavirus, l'organizzazione del tradizionale Concerto di Capodanno a Vienna ha escogitato un modo per consentire l'applauso del pubblico ai musicisti in sala: ci si potrà collegare alla diretta streaming e tramite l'impianto audio applaudire l'esibizione dei Wiener Philharmoniker.