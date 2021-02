Archivio Audiovisivo: in streaming film iconici degli anni 60-70 con la piattaforma openddb

(PRIMAPRESS) - ROMA - Film storici ed iconici in streaming. È l'iniziativa dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico sceglie OpenDDB - Distribuzioni Dal Basso per mettere in streaming alcune significative opere appartenenti al suo ricchissimo patrimonio filmico. Da oggi sulla piattaforma https://www.openddb.it/ una serie di documentari rarissimi che testimoniano la nostra storia ritratta da grandi registi attraverso un lavoro di cronaca, ricostruzione e creatività che riporta la memoria di ieri all’occhio di oggi attraverso la tecnologia innovativa. Con donazioni libere, sarà così possibile vedere lavori introvabili e limitatamente proiettati in passato che portano la firma di validi nomi della cinematografia d’inchiesta. Nel catalogo già online sulla pagina AAMOD del portale specializzato in documentari su temi sociali, sono già presenti e visionabili: “La tenda in piazza” di Gian Maria Volonté (1971); “Concerto in fabbrica” di Maurizio Rotundi (1972); “La lotta non è finita” di Annabella Miscuglio (1973); “Bologna-Roma. Due città due volti” di Carlo Di Carlo (1968); “La salute è malata” di Bernardo Bertolucci (1971); “Il popolo calabrese ha rialzato la testa” di Marco Bellocchio (1969); “Primo piano. Pier Paolo Pasolini” di Carlo Di Carlo (1967); “Vietnam. Scene del dopoguerra” di Ugo Gregoretti e Romano Ledda (1975); “Modena. Una città dell’Emilia rossa” di Carlo Lizzani (1950); “Resistenza. Una nazione che risorge” di Ansano Giannarelli (1975), quest’ultima in 5 differenti puntate. Una scelta che conferma il comune intento delle due realtà di far conoscere alla contemporaneità uno spaccato storico e sociologico del nostro Paese attraverso la voce di chi lo ha respirato e testimoniato in prima linea. - (PRIMAPRESS)