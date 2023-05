Rai Tv: si chiude l’ultima stagione della fiction “Un passo dal cielo” con le rivelazioni di Paron

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiude la settima stagione della serie "Un passo dal cielo", prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Negli episodi dal titolo "L'ultima verità", in onda oggi 8 maggio alle 21.30 su Rai 1, i segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione sul suo rapporto con Carolina. - (PRIMAPRESS)