Rai Save the Date, la nuova puntata del programma dedicato agli appuntamenti culturali italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre con “Essere Franca”, performance di musica e parole di Filomena Campus, in ricordo di Franca Rame, la nuova puntata di “Save the Date”, il programma dedicato ai principali appuntamenti dell’agenda culturale italiana, in onda venerdì 26 maggio alle 23.55 in prima visione su Rai 5.

Per il teatro, obiettivo su “L’odore”, dramma in due atti di Rocco Familiari, con la regia di Krzysztof Zanuss, e sulla sedicesima edizione del “Campania Teatro Festival”, in programma dal 9 giugno al 9 luglio a Napoli e in provincia.

In sommario anche la mostra del fotografo brasiliano “Sebastião Salgado. Amazônia” alla Fabbrica del Vapore a Milano; la visita a Villa dei Vescovi, il bene del Fai a Luvigliano di Torreglia (Pd); l’ascolto di “Non credere a nessuno”, il sesto album di inediti dei Sick Tamburo.

La puntata si chiude con la presentazione di “Le regole dello Shangai”, il nuovo romanzo di Erri De Luca. - (PRIMAPRESS)