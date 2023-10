Nuove professioni per le sfide tecnologiche: ai microfoni di Igorà su Radio Rai 1 oggi in diretta Pesaro CTE Square

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa sera 4 ottobre su Igorà-Tutti in piazza”, l’innovativo format crossmediale e intergenerazionale, ideato e condotto da Igor Righetti, che va in onda su Rai Radio1 in diretta dal lunedì al venerdì alle 20.30 sarà protagonista Pesaro con la Casa delle Nuove Tecnologie, il progetto che dovrà favorire la transizione digitale e l’uso del 5G nel tessuto economico dei territori. Ma la transizione digitale richiede anche risorse umane qualificate ed ecco che l’Università di Urbino e quella delle Marche ha lanciato dei bandi che serviranno ad intercettare e formare competenze per le nuove sfide tecnologiche. Ai microfoni di Igor Righetti ci sarà il coordinatore scientifico di Pesaro CTE Square, Alessandro Bogliolo che illustrerà i bandi di ricerca avviati sia dalla Carlo Bo di Urbino che dal Politecnico delle Marche sotto la direzione di Primo Zingaretti.

La trasmissione condotta dalla voce storica di Igor Righetti che tutti ricordano per la fortunata trasmissione su Rai Radio Uno “Il ComunicAttivo” che gli è valso un Microfono d’Oro, ora con Igorà ha lanciato una nuova sfida che sta intercettando con sagacia il target dei Centennial. Le puntate di Igorà sono ascoltabili anche su raiplaysound.it



