Elezioni Usa 2020: Fox New paga 787,5 mln per diffamazione a Dominion Voting System

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Fox Corporation ha accettato di pagare 787,5 mln di dollari per chiudere la causa di diffamazione avviata da Dominion Voting Systems contro l'emittente del gruppo di Rupert Murdoch, Fox News, per la disinformazione condotta nelle elezioni del 2020. L'accordo è arrivato poco prima che cominciasse il processo. I fatti risalgono alle settimane successive al 7 novembre 2020: Trump rifiutava il risultato elettorale, che dava la vittoria a Biden, e sostenne che il sistema di voto elettronico avesse cancellato 2,6 mln di voti a suo favore. - (PRIMAPRESS)