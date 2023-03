Banche in crisi: su Rai Casa Italia domani un focus con Gregorio De Felice (Intesa Sanpaolo) ospite di Roberta Ammendola

(PRIMAPRESS) - ROMA - Banche in crisi, cause e rischi per gli europei. Se ne discute a “Casa Italia” in onda martedì 28 marzo su Rai Italia, il canale diretto da Fabrizio Ferragni. Ospiti di Roberta Ammendola: Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo, Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, e, in collegamento, Donato Bendicenti, corrispondente Rai di Bruxelles. Il 28 marzo 2023 l’Aeronautica Militare Italiana festeggia il centenario della sua costituzione. Una ricorrenza speciale che viene ricordata con il Colonnello Diego Sismondini del V Reparto Comunicazione dell’Aeronautica Militare e con il Colonnello Gianmattia Somma, Comandante del 31° Stormo. E poi un viaggio nel mondo della Lega Pro, il campionato dei campanili, un torneo dove si riscoprono le identità cittadine e un vero e proprio serbatoio di talenti per il calcio italiano, con Piercarlo Presutti e Simona Cantoni, il presidente della Lega Matteo Marani, il tecnico della nazionale di categoria Daniele Arrigoni e il presidente della Fermana Umberto Simoni. A seguire, Paola Mondani, della “Società Dante Alighieri”, con l’approfondimento linguistico dedicato agli aerei e al volo. Per le “Storie dal Mondo”: in Ungheria per conoscere Michele Nocciolino, che dall’Abruzzo si è trasferito a Budapest dove fa il cuoco e il pizzaiolo. Infine, musica, con Diodato, intervistato da Maria Cristina Zoppa. - (PRIMAPRESS)