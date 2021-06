Zafarana (GdF): "Vigileremo sui fondi del recovery plan". L'intervista di Rai Istituzioni in onda su Raiplay

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come è cambiato il business della criminalità? Quali sono le figure che ne determinano le strategie? E quanto il malaffare si è insinuato anche nell’emergenza sanitaria della pandemia? La risposta arriva dall’intervista in esclusiva del direttore di Rai Istituzioni, Luca Mazzà al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana nella terza puntata della serie “Le forze dell’ordine in tempi di Covid” realizzata dal canale dedicato alla conoscenza dei mille volti degli organi istituzionali del nostro paese. Da oggi la puntata è disponibile su Raiplay. “Oggi, ci troviamo di fronte alla figura del manager mafioso che unisce, alla capacità di prevaricare ed intimidire, una certa professionalità verso la proiezione affaristica”. Afferma il comandante Zafarana parlando delle infiltrazioni criminali, durante la pandemia, nel tessuto imprenditoriale di diversi territori e dell’attenzione delle organizzazioni mafiose concentrata nei settori della sanificazione, della pulizia, dell’approvvigionamento di materiali medicali. “All’indomani dello scoppio dell’emergenza - ha detto Zafarana- abbiamo sospeso tutti i controlli fiscali, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, e abbiamo concentrato la nostra attività al contrasto delle manovre speculative in danno ai cittadini”. Per quanto riguarda il “rischio fondato” che la malavita organizzata provi a intercettare le ingenti risorse del recovery fund, il Comandante generale della Fiamme Gialle ha assicurato che “per la Guardia di Finanza sarà centrale l’ impegno” a operare affinché le provvidenze europee arrivino a destinazione secondo la legge”. - (PRIMAPRESS)