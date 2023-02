“World Radio & Podcast Day: un viaggio nel futuro del suono su Rai Play a partire dal 13 febbraio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 13 febbraio su RaiPlay Sound “Il suono del futuro” di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli, sarà pubblicato un podcast di Rai Ufficio Studi e di Rai Radio per RaiPlay Sound. Si tratta di un viaggio in cinque episodi attraverso il mondo dell’audio: dalla radio al podcast, dalle piattaforme di streaming ai nuovi metodi di fruizione del suono.

Il podcast sarà presentato in anteprima, sempre il 13 febbraio, all’interno dell’evento “World Radio & Podcast Day” presso l’aula magna del rettorato Università degli Studi Roma Tre, realizzato in collaborazione con Rai Ufficio Studi e Confindustria Radio Tv.

Gli anni Venti del Duemila saranno il Decennio digitale europeo. I consumi di contenuti audio sono in imprevista e decisa crescita, la voce si è fatta elemento essenziale anche nei social, la qualità delle tecnologie per l'ascolto immersivo è sempre più perfetta. Emerge incalzante in tutto il mondo il sistema dell'Audio-Suono, che comprende tutti i settori che riguardano l'ascolto, inclusa la Radio. Come cambia l'idea stessa di pubblico Radio e di pubblico Audio? Quali sono le sfide distintive per le Radio di Servizio Pubblico oggi? E nei prossimi anni? Quali innovazioni possono migliorare la capacità di servire i cittadini nella nuova sfera pubblica digitale? Immaginare possibili percorsi è l'obiettivo di questo innovativo studio avviato e coordinato dall'Ufficio Studi della Rai e realizzato a più mani da un gruppo di autorevoli esperti italiani e internazionali.

Il podcast “Il suono del futuro” è un viaggio in cinque episodi attraverso questo mondo: dalla radio al podcast, dalle piattaforme di streaming ai nuovi metodi di fruizione del suono. Un’analisi del presente e uno sguardo verso il futuro in compagnia degli autori dello studio e di alcuni nomi della radiofonia Rai.

Nel podcast sono utilizzati i dati raccolti dall’innovativo volume curato da Rai Ufficio Studi “Ecosistema audio-suono. Dalla Radio all’Audio di Servizio Pubblico. Tra rinascita dell’ascolto, offerte digitali, comandi vocali e opportunità di innovazione”, edito da Rai Libri.

Il podcast si avvale dei contributi di: Claudia Mazzola, Paolo Morawski, Alessandra Zupi, Elena Capparelli, Roberto Sergio, Tiziano Bonini, Marta Perrotta, Albino Pedroia, Andrea Veronese, Andrea Vianello, Paola Marchesini, Andrea Montanari, Andrea Borgnino, Simone Arcagni, Silvia Bochero e Sara Zambotti. - (PRIMAPRESS)