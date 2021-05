Tv: su Sportitalia la pagina di storia dello Spezia Calcio e del suo scudetto del 1944

(PRIMAPRESS) - MILANO - Pagina di storia dello sport quella che andrà in onda martedì 25 maggio in prima serata (ore 21) su Sportitalia, con uno speciale dedicato allo scudetto tricolore vinto nel 1944 dallo Spezia Calcio. Sul canale sportivo nazionale che conta un pubblico da 1 milione e 800 mila appassionati si celebra la favola è il sogno, di quella squadra che partecipata al campionato della Repubblica Sociale Italiana in piena Seconda Guerra Mondiale. Fu l’unica compagine sportiva che nei suoi 115 anni di vita ha vinto uno scudetto senza mai giocare in serie A. Partecipazione che invece è arrivata ai giorni nostri nella stagione 2020-2021 per la prima volta nella sua storia in Serie A.

In diretta dagli studi di Milano di Sportitalia, per parlare di questo evento ci saranno la giornalista Elisa Donatini, il Campione del mondo 1982, Fulvio Collovati, il Presidente della Fidal, Stefano Mei, il produttore televisivo Floriano Omoboni e il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini è collegati da Spezia, l’allenatore Vincenzo Italiano, la speranza azzurra Giulio Maggiore e la testimonianza del nuovo proprietario della squadra, l’americano Phil Platek. - (PRIMAPRESS)