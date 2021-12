Tv, sospesi i talk Mediaset di Del Debbio e Giordano. Berlusconi: “Troppe presenze no-vax”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al momento si sa solo che le trasmissioni Mediaset di Paolo del Debbio e Mario Giordano sono sospese. Il motivo è che i talk dei due conduttori hanno dato uno spazio eccessivo e continuato alle flebili ragioni no-vax. Tanto è bastato per indispettire Il presidente delle reti televisive, Silvio Berlusconi. "I no vax sono un pericolo per la salute e per la ripresa - ha commentato Berlusconi. Gli ambienti vicini al presidente di Forza Italia spiegano così la decisione di Mediaset di sospendere i programmi di Mario Giordano e Paolo Del Debbio ben oltre la normale pausa natalizia. Ai conduttori di Fuori dal Coro e Diritto e Rovescio che sarebbero dovuti tornare in onda su Rete 4 l’11 e il 13 gennaio, a ridosso della scadenza del decreto sul super green Pass e a pochi giorni dall’inizio della partita più importante della legislatura, non è ancora arrivata una comunicazione come gli stessi due giornalisti hanno riferito. - (PRIMAPRESS)