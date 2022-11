Tv: Sky Magazine domani su Sportitalia. Ospite Alberto Tomba con le news su Milano-Cortina 2026

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà in onda domani 24 novembre, alle 21 su Sportitalia, la rubrica Sky Magazine, il programma di Floriano Omoboni che ogni settimana racconta tutto il meglio della montagna. Domani ospite della puntata c'è Alberto Tomba che parla delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Il format fa parte del palinsesto di Sportoutdoor.tv, la piattaforma tv/web nata nel 2014 come lente d’ingrandimento su tutto il mondo che ruota attorno alle discipline sportive all’aperto e al turismo nelle più belle località di montagna del Paese.

Nella prima e nella seconda puntata di Ski Magazine si è parlato della riapertura della stagione sciistica tra Madonna di Campiglio, Val di Fiemme, Ponte Di Legno-Tonale, Val Di Sole, Paganella, Pejo, Folgarida e Marilleva, Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Dolomiti Superski, con ospiti ospiti d’onore Sofia Goggia e Federica Brignone alla vigilia dell’avvio della Coppa del Mondo, mentre nella terza puntata, in onda giovedì 24 novembre alle 21 su SportItalia, Omoboni intervisterà il mito intramontabile Alberto Tomba.

“Mancano poco più di tre anni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bisogna darci dentro, velocizzare i tempi per sistemare al meglio gli impianti, ci tengo molto”, dice campione ai microfoni di Ski Magazine, raccontando anche della sua seconda passione sportiva, quella per la motonautica. “Praticavo questo sport quando ero ancora in gara con lo sci, ricordo molto bene una Montecarlo-Portocervo-Montecarlo, erano bei tempi. Chissà, magari anche il prossimo anno tornerò in barca”. - (PRIMAPRESS)