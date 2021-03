Tv: share del 38,4% per il commissario Montalbano meno "giallo" e più "rosa" nell'ultimo episodio di Camilleri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non sappiamo per certo se l'episodio del Commissario Montalbano andato in onda ieri sera sarà l'ultimo. Le interviste del suo protagonista, Luca Zingaretti, che hanno preceduto "Il metodo Catalanotti" non sono sembrate estremente definitive. In altre parole ci potrebbe scappare quache altra cosa. L'episodio ha fatto il boom di ascolti come scontato nelle aspettative. Ma la sensazione è stata che più che l'intreccio "giallistico" ad incurisosire i telespettatori è stato l'innammoramento di Montalbano per una sua collega. L'episodio ha stavolto l'impianto a cui eravamo abituati e qualcuno ha storto il naso. Ma l'altra questione è il finale che non ha fatto ben comprendere se sarà vero amore o solo una infatuazione del commissario. Ecco perchè tutte le porte di un nuove episodio potrebbero non essere chiuse. "Il metodo Catalanotti", ultimo della fortunata fiction nata dai romanzi di Andrea Camilleri, ha sbancato l'Auditel ottenendo 9.016.000 telespettatori,per uno share del 38,4%. - (PRIMAPRESS)