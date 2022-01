Tv: parte Linea Verde Explora con Quaranta e Rafanelli. Viaggeranno a bordo di una Mitsubishi Eclipse e Aiways U5

(PRIMAPRESS) - MILANO – Parte da domani 22 gennaio, su RAI Uno la nuova produzione di RAI "Linea Verde EXPLORA” focalizzata sul viaggio e sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale. Un viaggio in alcune delle regioni italiane più sostenibile che compiranno i conduttori Federico Quaranta e Angela Rafanelli. Per spostarsi tra le località toccate dal programma, i due conduttori viaggeranno con due vetture del Gruppo Koelliker: la Mitsubishi Eclipse PHEV e Aiways U5. Marco Saltalamacchia, Presidente del Gruppo Koelliker, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa importante collaborazione con la produzione RAI “Linea Verde EXPLORA”, uno dei programmi di riferimento nell’ambito della scoperta del territorio italiano, che abbiamo ritenuto essere un format ideale per raccontare un modello di mobilità sostenibile quale è quello rappresentato dal Gruppo Koelliker. I veicoli scelti per questo programma, Mitsubishi Eclipse PHEV e Aiways U5, si distinguono per eccellenza tecnologica e rispetto per l’ambiente: due dei driver principali con cui scegliamo in tutto il mondo brand da importare nel nostro Paese, contribuendo, in tal modo, ad arricchire l’offerta di mobilità per gli automobilisti italiani. Grazie ad una profonda conoscenza del settore, Koelliker ha saputo costruirsi negli anni un ruolo unico e prezioso nel panorama automotive diventando un player fidato ed esperto di mobilità intelligente e sostenibile”. - (PRIMAPRESS)