Tv, Nicklodeon: debutta Danger Force e Jace Norman è il produttore

Danger Force, lo

spin off della serie che lo ha reso famoso.

(PRIMAPRESS) - MILANO - I piccoli super eroi crescono e diventano produttori. Jace Norman, l'attore protagonista di Henry Danger, è cresciuto nei Nickelodeon Studios ed ora è diventato co-produttore di, il brand numero uno di ViacomCBS Networks Italia nella produzione di contenuti d'intrattenimento per bambini, Danger Force.Danger Force vede il ritorno di due amati protagonisti di Henry Danger, Cooper Barnes nei panni die Michael D. Cohen come. Inoltre, Havan Flores nei panni di, Terrence Little Gardenhigh nei panni di, Dana Heath nei panni die Luca Luhan nei panni disaranno i protagonisti della serie. Riuscirà questa nuova squadra a difendere la città di Swellview da nuovi e vecchi super cattivi?Ecco alcune sinossi: Mika, Miles, Bose e Chapa stanno imparando a mentire da veri supereroi. Vorrebbero combattere, ma c'è "siccità criminale": non c'è più nessun nemico in giro. In realtà, si tratta di una bugia di Capitan Man. L'addestramento continua. Ray mette i ragazzi alla prova sfoderando il proprio alter ego cattivo: Roy. Intanto la "scuola" deve passare un'ispezione per non essere chiusa, superare un test e conquistare la licenza. La Danger Force irrompe nel corso di un'intervista della KLVY a Capitan Man, comportandosi stupidamente e causando enorme imbarazzo. I conduttori del notiziario attribuiscono ai ragazzi dei soprannomi ridicoli. La Danger Force irrompe nel corso di un'intervista della KLVY a Capitan Man, comportandosi stupidamente e causando enorme imbarazzo. I conduttori del notiziario attribuiscono ai ragazzi dei soprannomi ridicoli.