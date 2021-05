Tv: molla gli ormeggi il nuovo ciclo di puntate di Mondo Crociera con Floriano Omoboni

(PRIMAPRESS) - MILANO – Mondo Crociera, il format tv ideato e condotto da Floriano Omoboni, è pronto a mollare gli ormeggi da Giovedi 6 Maggio 2021. La trasmissione, giunta al suo 16°anno, riparte con 12 nuove puntate settimanali fino a Luglio.

Mondo Crociera, pietra miliare televisiva del fenomeno delle vacanze sul mare, prende avvio con un remix di itinerari in Nord Europa con puntate tra il Mar Baltico e i Fiordi Norvegesi,in Groenlandia sino al Polo Nord, nei mari del sud dalla Patagonia cilena,Terra del Fuoco,Capo Horn sino all’Antartico, in Tunisiam in Bangladesh sul fiume Gange e gli itinerari offerti da MSC Crociere nel Mediterraneo.

Ampio spazio - come anticipa lo stesso Omoboni - è dedicato anche alle crociere fluviali sul Douro in Portogallo, sul Reno, sul Rodano,sul Gange, sul Danubio e sul Volga. Per il debutto della prima puntata andrà in onda uno speciale televisivo dedicato all’esplorazione della Patagonia Cilena,la Terra del Fuoco,il mitico Capo Horn e il freddo ed inespolarato Antartico. Le nuove puntate di Mondo Crociera sono visibili su: Sportitalia, Marco Paolo, Telecampione e Svizzera tv. - (PRIMAPRESS)