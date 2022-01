TV, la serie DOC di Rai1 supera il 30% di share. Ecco le ragioni raccontate da Luca Bernabei di Lux Vide

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con oltre 7 milioni di telespettatori e uno share del 30.5%, con picchi del 34.8%. ”Doc- nelle tue mani” stravince la prima serata di Rai1 e si conferma come la fiction “medical” più amata dagli italiani. Le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero e del suo team, anche in questa seconda stagione continuano ad appassionare il pubblico di Rai1. Co-prodotto da Lux Vide e Rai Fiction, Doc segna il miglior debutto per una seconda stagione in termini di share. Un successo in cui, nelle percentuali comunque alte dell’ascolto complessivo, si fa notare l’affezione dei target più pregiati: in particolare, le donne tra i 15 e i 24 anni (33.6% di share) e tra i 25 e i 34 anni (32.5% di share) e i laureati (34% di share). Soddisfatta la Direttrice dì Rai Fiction, Maria Pia Ammirati:

“È una serie matura Doc - Nelle tue mani, nasce dalla proficua collaborazione con Lux Vide - che voglio ringraziare - e dice della qualità a cui è arrivata la fiction italiana, per la corrispondenza con le attese del pubblico, per la ricchezza narrativa, per la forza del cast e la modernità della scrittura e della regia".

Ma perchè questa storia ha trovato consenso tra il pubblico? " Questa stagione di Doc - spiega Luca Bernabei, produttore DOC e AD Lux Vide - è stata concepita nel periodo più buio della pandemia. È stata fatta crescere con il desiderio di raccontare il dolore, ma anche la speranza di un Paese che sta affrontando la sfida più dura degli ultimi decenni. Ci abbiamo lavorato con la certezza di scorgere una luce anche nei momenti più bui. Di trovare un senso anche nelle esperienze più terribili. E ci piace pensare che tutto questo è emerso catturando i sentimenti del pubblico". la Rai che ha creduto fortemente nel medical drama, gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, i registi Beniamino Catena e Giacomo Martelli, il magnifico cast guidato da un “condottiero” forte e rigoroso come Luca Argentero e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Un grazie va anche al padre di Doc, un amico e compagno di grandi imprese, il regista Jan Michelini. Con lui e tutto il team lux abbiamo ideato Blanca e Doc, due serie che hanno innovato il modo di fare serialità in Italia e, forse, nel mondo." ha concluso Bernabei.

La serie televisiva, come conferma Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, è già stata venduta in Australia, Canada, Venezuela, Francia, Spagna, Olanda, Nigeria e Repubblica Ceca, "segno della sua unicità ed originalità dall’appeal globale. Le emozionanti storie del Dott. Fanti e del suo team continueranno, quindi, a girare il mondo, coinvolgendo gli spettatori di ogni Paese." - (PRIMAPRESS)