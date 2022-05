Tv: la drammatica storia di Oussekine dall’11 maggio su Disney+

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Oussekine” la nuova serie di Disney+ sbarcherà sulla piattaforma in esclusiva da mercoledì 11 maggio. La miniserie drama esamina i tragici eventi avvenuti nel 1986 a Parigi, in Francia, che hanno portato alla morte dell’adolescente Malik Oussekine, interpretato da Sayyid El Alami. Conta quattro puntate della durata di 52 minuti l’uno, ed è creata, scritta e diretta da Antoine Chevrollier. Tratta da una storia vera, Oussekine, è il racconto delle drammatiche conseguenze della morte di un figlio, di un fratello. La famiglia di Oussekine dovrà imparare a convivere con il dolore per la sua perdita e la giustizia sarà il leitmotiv di tutta la serie. Kad Merad è Maitre George Kiejman, l'avvocato della famiglia che aiuterà nel fare giustizia; Olivier Gourmet è il ministro della Pubblica Sicurezza Robert Pandraud e Laurent Stocker della Comédie Française è il socio di Kiejman, Maitre Dartevelle. Antoine Chevrollier ha riunito una squadra straordinaria, dentro e fuori lo schermo, tra cui gli sceneggiatori Faiza Guène, Cédric Ido e Julien Lilti e i fratelli Sacha ed Evgueni Gualperine per la colonna sonora e il sound design. Infine, Colombe Raby e Pascaline Chavanne sono state responsabili di ricreare la realtà storica del periodo rispettivamente per la scenografia e i costumi. - (PRIMAPRESS)