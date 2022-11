Tv: dopo gli chef è il turno degli hairstylist. Nel 2023 parte il nuovo format ideato da Rossano Ferretti

Il programma sarà di portata internazionale e avrà la propria edizione sviluppata in 5 Paesi: oltre l'Italia, HairStyle: The Talent Show sarà realizzato in USA, Spagna, Messico e Brasile, diventando così un vero e proprio unicum per gli show tv dedicati all’hairstyling.



(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i format televisivi dedicati al food con sfide ai fornelli di aspiranti talenti stellati ecco che arriva un nuovo contest questa volta dedicato ai professionisti di forbici e pettini. Da un’idea dell'hairstylist italiano Rossano Ferretti, nel 2023 arriverà un nuovo spettacolare talent show prodotto dal produttore televisivo Shine Iberia, per andare alla ricerca dei migliori professionisti dell’hairdressing. I casting si sono appena aperti. Per partecipare, i parrucchieri professionisti interessati possono iscriversi sul sito: https://shortaudition.net/Hairstyle-Italia Rossano Ferretti è considerato "Il Maestro dei capelli”, il più rivoluzionario leader dell’industria degli ultimi tre decenni. Molte star di Hollywood, top model e membri della Royal Family hanno visitato i suoi saloni di lusso, situati in tutto il mondo, tra cui Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Anna Wintour, Jennifer Lawrence, Kate e Pippa Middleton. - (PRIMAPRESS)