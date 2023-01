Tv: ‘Binario 21’ con Segre e Fazio su Rai 1 ha fatto il pieno di share nella Giornata della memoria

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Giornata internazionale della Memoria e la Shoa ha caratterizzato la programmazione di ieri nei contenitori televisivi Rai. La prima serata televisiva è stata dominata dallo speciale “Binario 21” su Rai 1 con la Senatrice a vita Liliana Segre e Fabio Fazio, dedicato alla Giornata della Memoria. Il viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano è stato seguito in diretta da 4 milioni 655 mila telespettatori conquistando 22,5% di share. Buoni i risultati anche del film sul tema, nella seconda serata di Rai 1, “Un sacchetto di biglie” con 2 milioni 78mila spettatori e 14,6% di share.

Su Rai 2 in prima serata sono andate in onda le serie tv N.C.I.S. con 3,7% e 771 mila spettatori e N.C.I.S. HAWAI'I con 3,6% di share e 650 mila. Il film “Green Book” per il prime time di Rai 3 ha ottenuto il 3,9% di share con 742 mila spettatori.

In seconda serata, su Rai 2 “Atuttocalcio” è stato visto da 371 mila spettatori (2,8% di share) mentre su Rai 3 “Il cacciatore di sogni” ha registrato l’1,6% di share con 196 mila spettatori. - (PRIMAPRESS)