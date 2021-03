Turismo nautico: nel talk S4 di Sportoutdoor Tv le previsioni della prossima estate

(PRIMAPRESS) - MILANO - La prossima estate, probabilmente, dovrà ancora fare i conti con le misure di contenimento del virus ma a prescindere da quali restrizioni ci saranno per le vacanze, queste avranno sicuramente una destinazione outdoor. L’Osservatorio del Turismo ha già anticipato che circa il 79% del mercato turistico interno guarderà a montagna e nautica come i settori più gettonati. La puntata del Talk show S4 di Sportoutdoor Tv di questa settimana è dedicata al Turismo Nautico e al boom della locazione e noleggio di barche per scoprire le bellezze delle coste italiane.A parlarne ai microfoni di Floriano Omoboni ci saranno l’on.Raffaella Paita, presidente Commissione Trasporti della Camera, Giorgio Palmucci (Enit ), Silvana Durante (Avvocato e Legale Astoi), Gianluca Planamente ( Geo Travel Network),Micheal Tayar (broker assicurativo) e Luciano Rigli (As.Tu.Na.).Il primo passaggio domani martedì 16/3 h 21,30 su Sportitalia ( lcn 60),poi giovedì 18/3 h 21 sulla TvSvizzeraItaliana (lcn 75)e a seguire su tutte le tv e canali digitali di sportoutdoor.tv la multi piattaforma tv/web di Sport,Nautica e Turismo. - (PRIMAPRESS)