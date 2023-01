Televisione: flop per ‘Che c’è di nuovo’ la trasmissione di Ilaria D’Amico su Rai2. In forse la prossima puntata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Era nell'aria e il colpo di grazia è arrivato con la puntata di ieri con la presenza chiacchierata di Wanda Marchi in trasmissione. Così chiude la trasmissione 'Che c'è di nuovo' su Rai 2 condotta da Ilaria D’Amico. A pesare inequivocabilmente il flop d'ascolti con uno share che non è riuscito a ad andare molto oltre il 2%. Troppo poco per una trasmissione in prima serata. E così il direttore Antonio Di Bella, scontento per i risultati di share deludenti, registrati dal programma avrebbe deciso per la chiusura. - (PRIMAPRESS)