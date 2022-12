Switch-off Tv: domani ultimo giorno prima dello spegnimento dei canali di Rai, Mediaset e La7

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 21 dicembre è l'ultimo giorno prima dello 'switch-off' che manderà in soffitta i vecchi canali tv su digitale terrestre, nel percorso per approdare al nuovo standard. Da marzo scorso a oggi, vecchio e nuovo digitale tv hanno convissuto, proprio per consentire un passaggio soft al nuovo sistema. Ma da domani Rai, Mediaset e La 7 spengono i vecchi canali (quelli che si vedono dal 500 in poi, in formato Mpeg-2) mentre restano attivi i formati Mpeg-4 negli slot da 1 a 9 e poi da 20.Entro il 2023 il passaggio allo standard definitivo DVB-T2. Per i nuovi televisori ci sarà una sintonizzazione automatica mentre per i più vecchi sarà necessario un decoder per aggiornarsi al nuovo sistema. - (PRIMAPRESS)