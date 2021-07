Stagione Tv: a Discovery Plus arriva la mercante d'arte di Brera, Roberta Tagliavini

(PRIMAPRESS) - MILANO - A partire dalla prossima stagione autunnale, Discovery Plus e successivamente in chiaro sul Canale 9, apre una significativa finestra sul mercato dell'arte visto con il personalissimo occhio di una delle interpreti più conosciute di quersto settore a Milano: Roberta Tagliavini che insieme a suo figlio Mattia Martinelli, titolari della Galleria Robertaebasta, sarà protagonista della serie Tv prodotta da Colorado Film e intitolata "La Mercante di Brera".

Li accompagnerà in questo percorso l’architetto Tommy De Martis, che collabora con la Galleria da oltre 20 anni. Si tratta di una una docuserie televisiva sul mondo dell’arte in cui Tagliavini, si muoverà con destrezza per offrire allo spettatore la situazone di una vera trattative di compravendita dove tutto avviene in modo reale. Un susseguirsi appassionato ed entusiasmante di incontri, dove vengono sottoposti a Roberta svariati pezzi che, grazie al suo occhio esperto, riconosce fra tutti quello più interessante. Ma vedremo anche gli incontri con la clientela più esigente che si affida a lei per consulenze o scelte esclusive.Tutto girato sia all’interno delle Gallerie, che attualmente a Milano sono 4 oppure negli spazi adiacenti tra le via del quartiere Brera Fiori Chiari, Formentini e Solferino.

Roberta Tagliavini parteciperà come protagonista anche alla serie Cash or Trash un preserale che avrà come conduttore Paolo Conticini. Un format che prevede in ogni puntata 5 ospiti, veri “mercanti d’arte”, che si daranno battaglia in un’asta al rialzo per conquistare i ‘tesori’ proposti da persone comuni in cerca di affari. - (PRIMAPRESS)