SportOutdoor Tv, al via i nuovi format della nautica: la sfida di Luna Rossa

(PRIMAPRESS) - MILANO – La primavera si riscalda con i nuovi format televisivi di SportOutdoor TV dedicati alla nautica che in questo periodo sta vivendo le emozioni della sfida di Coppa America tra Luna Rossa e New Zeland. Il talk show S4 condotto da Floriano Omoboni dagli studi televisivi di Milano, andrà in onda prima su Sportitalia e poi sulla Tv Svizzera Italiana, e si occuperà di analizzare il match tra le due imbarcazioni alla conquista dell’America’s Cup ma si parlerà anche di turismo nautico per la prossima stagione ancora incerta per l’emergenza sanitaria. In studio ci saranno il velista Tommaso Chieffi, i giornalisti Giuliano Luzzatto e Luca Oriani e l’operatore nautico, Luciano Rigli. Con l’inizio del nuovo ciclo di trasmissioni SportOutdoor Tv celebra anche il suo 10° anno di programmazione. - (PRIMAPRESS)