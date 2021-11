Sport invernali: riparte Skimagazine il programma della montagna prodotto da Sportoutdoor Tv

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per gli appassionati degli sport invernali da domani Mercoledi 3 novembre riparte su SportItalia (ore 18)la trasmissione televisiva SKIMAGAZINE, il programma tv dedicato alla montagna. Skimagazine, con la sua 23° edizione si conferma una delle trasmissioni televisive piu’ longeve del panorama sportivo invernale prodotta da Sportoutdoor.TV la multipiattaforma internazionale tv/web dedicata al turismo e agli sport all’aria aperta. Quest’anno la programmazione di SPORTOUTDOOR.TV è copre 3 tv nazionali +100 tv locali e sul nuovo canale sportoutdoor.tv visibile sulle nuove smarttv TV PLUS SAMSUNG in Italia e RAKUTEN in Europa e da Dicembre anche sulla snarttv tedesca RLAXX in tutto il mondo,oltre che social e web. In Italia la programmazione è il Giovedi sera h.21 sera sulla emittente TV Svizzera/italiana(Telecampione visibile oltre che in Canton Ticino anche sul canale 75 dtt in tutta Italia. - (PRIMAPRESS)