Sport invernali: Biathlon e Sci Alpino nella quarta puntata di Ski Magazine su Sportitalia

(PRIMAPRESS) - MILANO - La stagione sciistica entra finalmente nel vivo sulle principali piste d’Italia. Uno speciale su Trentino Alto Adige sarà nel menù di Ski Magazine, la rubrica di Floriano Omoboni che ogni settimana racconta tutto i protagonisti degli sport invernali.

Questa sera in onda giovedì 1° dicembre alle 21 su Sportitalia, ampio spazio sarà dedicato a due specialità invernali diverse e alternative, il Biathlon e Sci Alpinismo, che sarà disciplina olimpica per la prima volta a Milano-Cortina 2026.

Ai microfoni di Omoboni prendono forma sogni, speranze e aspettative di tre giovani campionesse azzurre: Lisa Vittozzi, che a gennaio gareggerà all’Anterselva per poi sperare nei Mondiale di Biathlon di febbraio, e la coppia Alba De Silvestro-Giulia Murada, in corsa per la Coppa del Mondo che farà tappa anche a Ponte Di Legno e all’Adamello Ski raid, una delle gare più importanti e belle della stagione.

“Dopo due stagioni che non mi hanno soddisfatta voglio tornare al massimo livello, ho lavorato sodo tutta l’estate per questo”, racconta Vittozzi sognando le Olimpiadi ‘26. Un traguardo cui ambiscono anche De Silvestro e Murada, che per ora restano concentrate sulle gare in partenza, specialmente l’Adamello Ski raid, giunta alla sua settima edizione: “E’ una molto tecnica, una delle poche della Grande Course ad avere un circuito ridotto per le donne, non vedo l’ora di farla”, spiega De Silvestro ai microfoni di Ski Magazine. - (PRIMAPRESS)