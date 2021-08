Sport in Tv: la stagione di Dazn ricomincia dai motori con il Gp di Stiria e la coppia Pavesi-Melandri

(PRIMAPRESS) - MILANO - DAZN riparte con la programmazione sul suo canale con il primo dei due appuntamenti dal tempio della velocità di Spielberg: il Gran Premio Michelin di Stiria. Al Red Bull Ring tornano a sfrecciare Moto3, Moto2 e MotoGP per un’altra gara dove velocità e adrenalina saranno nuovamente le grandi protagoniste di questo Motomondiale 2021. Occhi puntati su Fabio Quartararo, che cercherà di restare in vetta forte anche dell’ultima vittoria ad Assen, e su Pecco Bagnaia che proprio sul circuito austriaco nel 2018 portò a casa una vittoria in Moto2 dopo un duello epico all’ultima curva con Miguel Oliveira. Ma la vera novità di questa tappa è il ritorno in MotoGP dello spagnolo Dani Pedrosa che torna in pista come wildcard in sella alla KTM Rc16. Le voci che accompagneranno le immagini di questa stagione sarà la coppia Niccolò Pavesi - Marco Melandri, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo saranno le due voci per quanto riguarda Moto2 e Moto3. - (PRIMAPRESS)