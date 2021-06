Sport in Tv: giro di boa dei 27 anni per Blu Sport, il format di Outdoor.Tv

(PRIMAPRESS) - MILANO - Riparte la stagione televisiva di BLU SPORT, il format dedicato agli appassionati della nautica e degli sport acquatici. La trasmissione, compie il giro di boa del 27°anno, e va in onda con un ciclo di 25 nuove puntate a cadenza settimanale da 30 minuti ciascuna fino a Novembre. Blu Sport, pietra miliare televisiva del fenomeno della Motonautica , è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore e giornalista televisivo, che conosce profondamente il settore degli sport motonautici per aver vinto due titoli europei e due bronzi mondiali nella categoria Endurance. La nuova stagione televisiva copre appunto, la stagione agonistica della Motonautica della Fim (Federazione Italiana Motonautica). Ma ampio spazio è dedicato anche alle regate veliche, sci nautico, campionati di Beach Soccer, Beach Volley e Foot Tennis. Per il debutto della prima puntata 2021 andrà in onda uno speciale televisivo sul ritorno della mitica Pavia Venezia, il Raid motonautico più lungo al mondo e il Salone Nautico di Venezia. Ad arricchire il bouquet di canali su cui va in onda Blu Sport, da quest’anno arriva anche il canale Samsung Tv Plus, visibile su tutti gli apparecchi smart. Blu Sport è visibile anche in Romania (Telestar1), Croazia (NovaTv), nel Canton Ticino (Telecampione Tv Svizzera Italiana). - (PRIMAPRESS)