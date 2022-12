Ski Magazine in onda il 6 dicembre su Sportitalia con le voci dei campioni Matteo Eydallin e Robert Antonioli

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per la prima volta ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 lo sci alpinismo farà parte del programma Olimpico e assegnerà medaglie in tre discipline: le gare sprint (maschile e femminile) e la staffetta mista. La gara sprint si articola in una salita con un tratto a piedi con gli sci allacciati allo zaino ed una discesa, più un altro tratto a piedi con gli sci allacciati allo zaino. La gara si svolge con diverse batterie ad eliminazione fino a raggiungere la finale che assegnerà le medaglie. La normale durata di questa gara si aggira intorno ai 3 minuti e mezzo per batteria. La staffetta mista si articola invece in due salite più un tratto a piedi con gli sci allacciati allo zaino per ogni ascensione e due discese.

Anche questa novità sarà uno degli argomenti trattati da Ski Magazine il programma ideato e prodotto da Floriano Omoboni e veicolato sul circuito di Sportitalia, Samsung Tv Plus, Rakuten Tv e Sportutdoor.tv.

La quinta puntata di Ski Magazine in onda martedì 6 dicembre su Sportitalia, darà spazio ai campioni azzurri Matteo Eydallin e Robert Antonioli e alle loro aspettative per la stagione.

“L’anno scorso mi sono state tolte due vittorie per problemi di regolamento, quest’anno punto molto sul Mondiale a lunga distanza a Ponte di Legno in primavera, una gara che vedo molto adatta a me”, spiega con una certa amarezza il campione del mondo Matteo Eydallin.

Punta tutto sull’Adamello Ski Raid invece Robert Antonioli: “Si gareggia sulle montagne vicino a casa mia, e negli anni ho raggiunto solo un secondo posto. E’ una vittoria che mi manca nel palmares -”, racconta l’atleta di Sondalo, pronto a migliorare i risultati rispetto all’anno scorso anche al Mondiale e nella Coppa del Mondo. - (PRIMAPRESS)