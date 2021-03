(PRIMAPRESS) - SANREMO - Chiusa la prima serata con la classifica delle giuria demoscopica, dove sul podio virtuale troviamo Annalisa seguita da Noemi e Fasma. Questi igli ascolti per la prima parte: 11 milioni 176 mila spettatori, con uno share del 46,4 per cento. Per la seconda parte: 4 milioni 212 mila spettatori, con uno share del 47,8 per cento. - (PRIMAPRESS)