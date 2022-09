Riparte la programmazione autunno-inverno di Sportoutdoor Tv con un reportage sulla Valgrosina Trail

(PRIMAPRESS) - MILANO - Hard Trek, la rubrica di Outdoor Tv dedicata al mondo degli sport all’aria aperta come sci di fondo, sci alpinismo, MTB, corsa, trail running e sky running, torna in autunno con le sue puntate settimanali programmate su Sportitalia, Reteconomy e un network di 100 tv locali oltre alle nuove Smart Tv Samsung. Tra le nuove puntate dedicate al running ci sarà un reportage sulla prima edizione della Valgrosina Trail, la gara internazionale che si è disputata in agosto tra le valli di Sondrio. Ecco una anteprima del servizio che andrà in onda su Outdoor Tv. (VIDEO) - (PRIMAPRESS)