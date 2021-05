Raiplay: il secondo ciclo della produzione di Rai Istituzioni racconta le forze dell'ordine al tempo del covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ dedicato alle forze dell’ordine in tempi di Covid, il secondo ciclo di approfondimenti prodotto da Rai Istituzioni in onda a partire da domenica notte del 23 maggio in esclusiva su Raiplay. La nuova produzione è il racconto, in quattro puntate, dell’attività di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, durante la pandemia, intrecciato con la storia dei Corpi, con le telecamere che esplorano il complesso mondo delle molteplici attività delle sale operative.

Le interviste ai vertici e le testimonianze dei protagonisti impegnati sul campo, delineeranno i compiti svolti in questa delicata fase di “riapertura” caratterizzata dal contrasto alla pandemia nel delicato equilibrio tra misure di pubblica sicurezza e limitazione alle libertà personali.

La prima puntata, in onda da lunedì 24 maggio su Rai Play, è dedicata all’Arma dei Carabinieri con la prima intervista televisiva al Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi, raccolta dal direttore di Rai Istituzioni, Luca Mazzà.

“La cittadinanza ha risposto in maniera attenta – ha sottolineato il generale Luzi- In questa fase di riaperture- ha aggiunto- continueremo a operare soprattutto sui casi piu’ importanti, dove ci sono grandi assembramenti, movide, feste illegalmente organizzate”. Il lockdown, tuttavia, secondo l’osservatorio dell’Arma ha evidenziato una forte riduzione dei reati come furti e rapine mentre c’è stata un’esplosione di reati sul web relativi a forme di aggressione ai patrimoni privati con la vendita di prodotti contraffatti.

Nell’intervista al Colonnello del IV° Reggimento a Cavallo, Stefano Caporossi, c'è il racconto della preparazione al Carosello dei Carabinieri del 5 Giugno prossimo che celebra i 207 anni della Fondazione dell’Arma. - (PRIMAPRESS)