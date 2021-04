Rai, su RaiPlay la terza puntata dei Palazzi di Giustizia: la Cassazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Procedimento civile, troppo barocco e con troppi tempi morti, c'è la necessità di intervenire". A dirlo è il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio nella terza puntata della serie "I Palazzi di Giustizia in tempi di Covid", prodotta in esclusiva da Rai Istituzioni per RaiPlay e disponibile sul portale web della Rai. Il ciclo di puntate non solo dà voce ai vertici della macchina della giustizia per esplorarne la complessità delle trasformazioni come ad esempio il funzionamento della Corti Supreme di altri paesi che a fronte di un minor numero di giudici - rileva il Segretario Generale, Luigi Marini - possono contare su articolate strutture di supporto. C'è poi il tema del processo penale telematico che come osserva il Procuratore Generale, Giovanni Salvi: "si sta avviando anche in Cassazione e contribuirà a diminuire i tempi". Ma le telecamere di Rai Istituzioni offrono anche uno spaccato storico e monumentale dei palazzi della giustizia come in questa puntata in cui c'è il racconto dello storico dell'arte Paolo Coen. - (PRIMAPRESS)