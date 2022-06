Rai Italia: un focus tv sul prossimo vertice Nato a Madrid con il generale Camporini

(PRIMAPRESS) - ROMA - In una Madrid blindata già da giorni e dove il Cuerpo National de Policia è già intervenuto su alcune manifestazioni di protesta, si svolgerà il vertice Nato del 29 e 30 giugno prossimo. E' uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni perche si ritrova nel pieno della guerra ucraina e in una profonda rivoluzione della geografia politica internazionale in cui gli assetti e le alleanze degli ultimi vent'anni hanno ridisegnato una mappa inedita. E’ questo il tema d’apertura di 'Italia con voi', l'approfondimento del canale televisivo Rai Italia diretto da Fabrizio Ferragni.

Ospiti della trasmissione saranno Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari e i corrispondenti Rai da Londra, Parigi e New York. E ancora il punto da Kiev con l’inviata di Radio Rai, Valeria Fraschetti nel 125° giorno di conflitto in Ucraina.

'Italia con voi' volterà pagina e si parlerà di sport e di turismo: quello “lento” dei Cammini. Spazio anche alla musica e alla squadra di linguisti della Società Dante Alighieri. Infine, il ricordo di un grande italiano: dall’orfanotrofio alla guida di un impero economico: la storia di Leonardo Del Vecchio fondatore e presidente di Luxottica, morto a 87 anni. Un storia di "ascensore sociale" in quell'Italia degli anni "sessanta" che ha ispirato anche altre molte storie di italiani all'estero. - (PRIMAPRESS)