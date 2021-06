Rai Istituzioni, Giannini (Polizia): "In arrivo il nuovo polo di contrasto al cybercrime"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La campagna vaccinale e le aperture di questi giorni, stanno facendo intravedere una luce in fondo al tunnel in cui la pandemia aveva spinto il nostro Paese come il resto del mondo. Oggi, fuori dalle criticità dell’emergenza sanitaria, si riesce ad analizzare quanto questa abbia impegnato diversi settori delle istituzioni nazionali. Un’inchiesta, iniziata il mese scorso dal nuovo canale Rai Istituzioni con una produzione realizzata in esclusiva per Raiplay, dopo i Palazzi della Giustizia sta compiendo un viaggio nelle Forze dell’Ordine e delle attività svolte in tempi di Covid. Questo nuovo ciclo di puntate di Rai Istituzione, diretta da Luca Mazzà, ha fatto il punto con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini che ha commentato il percettibile aumento “dei reati sul web come la pedopornografia, le truffe on line, il cyberbullismo”. Giannini ha annunciato che “è in fase di creazione una nuova direzione centrale che implementerà le attività di contrasto al cyber crime”. Si tratta di “Un polo tecnologico di assoluta avanguardia” a supporto dell’attività’ della Polizia Postale e delle Comunicazioni e della Polizia Scientifica. Per quanto riguarda l’attuale fase delle “riaperture”, il Capo della Polizia ha confermato “il massimo impegno per garantire il rispetto delle regole, in maniera attenta, ma serena, perché comprendiamo - ha detto - le difficoltà del momento. E debbo dire – ha aggiunto- che confidiamo molto sulla collaborazione di tutti”. La puntata dedicata alla Polizia è già visibile sulla piattaforma digitale di Raipay. - (PRIMAPRESS)